La lunga lista di infortuni che sta colpendo il Napoli nelle ultime settimane continua ad alimentare interrogativi e discussioni. Gli stop muscolari e fisici, che hanno coinvolto diversi elementi della rosa, non possono più essere considerati semplici coincidenze e, tra i vari fattori presi in esame, nelle ultime ore è emerso anche un tema delicato: le condizioni dei campi di allenamento di Castel Volturno.

Il caso sul web, anche Castel Volturno nel ciclone sul momento del Napoli

A portare l’attenzione sull’argomento sono stati alcuni tifosi azzurri, che hanno segnalato una situazione preoccupante dopo la messa in onda di MySkills, la serie di DAZN che ha visto protagonista Milinković-Savić. In alcune riprese, infatti, si intravede chiaramente uno dei terreni del centro sportivo partenopeo presentare un manto erboso tutt’altro che uniforme.

Le immagini mostrano un campo in condizioni non ottimali, con porzioni di erba che cambiano visibilmente colore e consistenza. In diversi punti il terreno appare irregolare e sconnesso, un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi più attenti e che ha immediatamente acceso il dibattito sui social. Un fondo di questo tipo, soprattutto se utilizzato quotidianamente per allenamenti ad alta intensità, può aumentare sensibilmente il rischio di traumi, affaticamenti muscolari e infortuni articolari.

È chiaro che le problematiche fisiche del Napoli non possano essere attribuite esclusivamente allo stato dei campi di Castel Volturno. Nel corso di una stagione entrano in gioco numerosi fattori: carichi di lavoro, calendario fitto, viaggi, stress muscolare e recuperi spesso ridotti al minimo. Tuttavia, la qualità delle superfici di allenamento rappresenta un elemento fondamentale nella prevenzione degli infortuni, soprattutto per una squadra che basa molto del proprio gioco su intensità, cambi di direzione e rapidità.

La questione, ormai, è sotto gli occhi di tutti e rischia di diventare un tema sempre più centrale se la situazione non verrà affrontata in maniera decisa. In un momento così delicato della stagione, il Napoli è chiamato a tutelare al massimo i propri giocatori, anche partendo da aspetti strutturali che, se trascurati, possono incidere pesantemente sul rendimento e sulla disponibilità della rosa.