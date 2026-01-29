Scoppia la polemica sui social dopo Napoli-Chelsea, con immagini diventate virali che riaccendono i riflettori sulle condizioni strutturali dello stadio Diego Armando Maradona. A lanciare l’allarme sono stati alcuni tifosi del Chelsea presenti sugli spalti, che hanno documentato con foto e commenti lo stato di deterioramento di alcune parti dell’impianto.

La denuncia social dei tifosi del Chelsea

Nei post, rapidamente diffusi online, si vedono chiaramente pezzi di calcinacci caduti o in procinto di staccarsi, presumibilmente a causa della pioggia e di un generale stato di usura delle strutture. Le immagini mostrano frammenti di intonaco e cemento sgretolato, finiti sugli spalti e nelle zone di passaggio.

A rendere il tutto ancora più inquietante è il commento che accompagna uno degli scatti, nel quale un tifoso ironizza amaramente sulla situazione: “Speriamo che i tifosi del settore superiore non saltino troppo, o rischiamo di morire schiacciati sotto”. Una frase che, pur nel tono provocatorio, esprime una preoccupazione concreta per la sicurezza degli spettatori.

Il post ha rapidamente fatto il giro dei social, generando reazioni indignate e rilanciando un tema già noto: lo stato di manutenzione dello stadio Maradona, impianto storico ma spesso al centro di segnalazioni per infiltrazioni, distacchi di materiale e degrado strutturale.

Le immagini condivise dai tifosi inglesi hanno riaperto il dibattito sull’adeguatezza dell’impianto per ospitare eventi di livello internazionale e sull’urgenza di interventi strutturali più incisivi, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse.