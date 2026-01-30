Giuffredi bussa alla porta, Vergara tra gli stipendi più bassi del Napoli: la trattativa

Antonio Vergara è sempre più la nuova stella del Napoli. Dopo il gol messo a segno in Champions League, il giovane talento cresciuto nel vivaio azzurro ha visto cambiare radicalmente il proprio futuro: il suo nome è stato infatti depennato dalla lista dei possibili partenti nelle ultime ore, confermando la fiducia totale del club e di Antonio Conte.

Vergara mania, tra i temi anche lo…stipendio

Il tecnico azzurro è pronto a concedere sempre più spazio a Vergara, convinto delle qualità tecniche e caratteriali del calciatore. Una fiducia che non nasce oggi: già lo scorso dicembre Conte aveva posto il veto su una sua eventuale cessione, nonostante le numerose richieste arrivate nel corso del mercato di gennaio. Su tutte, quella del Parma, fortemente interessato al giovane, e l’idea iniziale del Napoli di mandarlo a giocare con maggiore continuità lontano dal Maradona.

A cambiare le carte in tavola è stata però l’emergenza infortuni, che ha spalancato a Vergara le porte della prima squadra. Il classe azzurro ha risposto presente, sfruttando al meglio le occasioni ricevute e dimostrando di poter reggere il palcoscenico di alto livello.

Attualmente Antonio Vergara è legato al Napoli da un contratto valido fino a giugno 2030, con uno stipendio da 375mila euro netti a stagione. Il calciatore è seguito dall’agente Mario Giuffredi. Numeri destinati però a cambiare: alla luce delle sue prestazioni e di una crescita considerata ormai esponenziale, non è da escludere che in estate il club possa procedere a un adeguamento contrattuale significativo, con un ingaggio che potrebbe superare anche il milione di euro a stagione.