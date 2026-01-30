Assalto ai tifosi del Chelsea, la ricostruzione: si cercano 30 teppisti

La notte della movida napoletana è stata scossa da un episodio di violenza che ha riacceso l’allarme sicurezza in città. Poco dopo l’una della notte tra mercoledì e giovedì, un gruppo di circa trenta giovani incappucciati ha preso di mira un pub di via Bisignano, nel cuore del quartiere Chiaia, dove si trovavano una decina di tifosi del Chelsea che avevano seguito la partita in televisione.

La ricostruzione degli scontri dopo Napoli-Chelsea

Secondo le prime ricostruzioni riportate da La Repubblica, l’aggressione sarebbe stata una ritorsione per la sconfitta subita dal Napoli. Determinante l’intervento del titolare del locale, che è riuscito a chiudere tempestivamente la porta d’ingresso, evitando conseguenze peggiori.

Nel locale sono volati bicchieri, bottiglie e sedie, mentre la vetrata esterna è stata danneggiata con mazze e bastoni. Fortunatamente non si registrano feriti: nessuno dei presenti si è recato in ospedale e, all’arrivo della polizia, il pub era ormai vuoto.

La Digos ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e sta lavorando per identificare i responsabili. Nel frattempo, il video dell’assalto, girato da un residente, è diventato virale in poche ore, aumentando l’allarme tra i cittadini.

Dal territorio arrivano nuovi appelli per l’istituzione di presidi fissi delle forze dell’ordine nelle zone della movida, considerate particolarmente a rischio nelle notti di maggiore affluenza. L’episodio segna l’ennesimo campanello d’allarme sulla sicurezza notturna nel centro di Napoli, sollevando preoccupazioni sia tra residenti che tra esercenti.