La beffa, l’arbitro di Genoa-Napoli è lo stesso di Cremonese-Inter. La terna completa

La terna arbitrale in vista di Lecce-Napoli e delle altre sfide di Serie A

Sarà Davide Massa l’arbitro designato per dirigere Genoa-Napoli, gara valida per il prossimo turno di campionato e in programma sabato 7 febbraio alle ore 18.00.

La terna arbitrale completa di Genoa-Napoli

Il direttore di gara della sezione di Imperia sarà affiancato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio, che lo coadiuveranno lungo le linee laterali. Il ruolo di quarto uomo sarà invece ricoperto da Gianluca Manganiello.

Per quanto riguarda la sala VAR, la supervisione tecnologica dell’incontro sarà affidata a Marco Di Bello, mentre Michael Fabbri svolgerà la funzione di assistente VAR (AVAR).

La sfida tra Genoa e Napoli si preannuncia particolarmente importante per entrambe le squadre, con gli azzurri chiamati a conquistare punti preziosi e i rossoblù pronti a sfruttare il fattore campo.