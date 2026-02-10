Napoli-Como, le probabili formazioni: Conte ne cambia tre. Dubbi in difesa

Dopo il successo esterno di Genova per 3-2, il Napoli mette momentaneamente da parte il campionato per concentrarsi sulla Coppa Italia. Il cammino dei campioni d’Italia prosegue infatti nei quarti di finale contro il Como di Cesc Fabregas, in una sfida secca che mette in palio l’accesso alle semifinali. Il match è in programma domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona, con fischio d’inizio alle ore 21:00.

In vista dell’appuntamento, Antonio Conte sembra intenzionato a dare continuità alle sue idee tattiche, confermando il 3-4-2-1. Tra i pali dovrebbe esserci Milinković-Savić, chiamato a guidare una linea difensiva composta da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus. Sulle corsie laterali spazio a Mazzocchi e Olivera, fondamentali sia in fase di spinta che di copertura.

In mezzo al campo, la regia dovrebbe essere affidata a Lobotka, affiancato da Elmas, coppia chiamata a garantire equilibrio, qualità e intensità. Davanti, alle spalle dell’unica punta Hojlund, Conte potrebbe puntare su Giovane e Vergara, due profili in grado di portare dinamismo, tecnica e imprevedibilità tra le linee.

Una scelta che conferma la volontà del Napoli di affrontare il match con atteggiamento offensivo, pur senza rinunciare alla solidità difensiva. Contro un Como organizzato e ambizioso, serviranno attenzione e cinismo, perché in una gara secca ogni episodio può risultare decisivo.

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1):

Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund.