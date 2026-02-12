Ci sarà McTominay contro la Roma? Le ultimissime sull’infortunio dello scozzese

Scott McTominay recupera per la gara di domenica contro la Roma? La domanda accompagna l’avvicinamento alla sfida del Maradona, crocevia pesantissimo in chiave Champions. A fare il punto è il Corriere dello Sport oggi in edicola, tra prudenza e ottimismo.

McTominay e le ultime sull’infortunio in vista di Napoli-Roma

“A oggi sarebbe sbagliato strombazzare con certezza che l’infiammazione è sparita e che McTominay ci sarà dal primo minuto, ma la fiducia non è mai crollata sin dal giorno dopo Marassi e l’eroico primo tempo con il Genoa”, scrive il quotidiano. Parole che fotografano perfettamente il clima che si respira attorno al centrocampista scozzese: cautela, sì, ma anche la consapevolezza che il traguardo è alla portata.

Nella giornata di ieri McTominay ha proseguito regolarmente il suo programma di riabilitazione. Un percorso ormai entrato nella fase decisiva, che fungerà da corridoio verso la vigilia del match contro la Roma. Sarà quello il momento chiave per capire se potrà essere arruolabile e con quale minutaggio.

Il piano è chiaro e condiviso da tutte le parti: fare di tutto per esserci. Scott in testa, determinato a non mancare a una notte che profuma d’Europa e che porta con sé inevitabili rischi. La sfida del Maradona vale tantissimo e la presenza di McTominay potrebbe rappresentare un fattore determinante, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo dell’esperienza e dell’intensità.

La sensazione è che si andrà avanti giorno per giorno, senza forzature ma con un obiettivo preciso: stringere i denti per la Roma. La parola definitiva arriverà solo a ridosso del fischio d’inizio, ma la speranza, in casa Napoli, resta viva.