Infortunio De Bruyne, c’è la data del ritorno in Italia. Il Napoli è pronto a riabbracciarlo

Kevin De Bruyne sta per tornare. In Italia, per il momento. Per rivederlo sul terreno di gioco, invece, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. A fare il punto sulle condizioni del centrocampista belga, fermo dalla fine di ottobre, è Il Mattino oggi in edicola.

Secondo il quotidiano, De Bruyne è atteso a Castel Volturno nell’ultima settimana di febbraio. Un primo passo importante nel percorso di recupero, che segna il rientro alla base e l’inizio della fase più intensa del lavoro personalizzato. Tuttavia, per il ritorno in campo la tabella di marcia indica fine marzo come obiettivo realistico.

Lo stop che lo tiene ai box da diversi mesi ha imposto prudenza e una gestione attenta dei carichi. L’idea è quella di evitare ricadute e permettere al giocatore di ritrovare la migliore condizione fisica con gradualità. Il rientro a Castel Volturno servirà proprio a questo: test atletici, lavoro differenziato e progressivo reinserimento nel gruppo.

La squadra attende il suo ritorno, consapevole dell’impatto che un giocatore del suo calibro può avere negli equilibri di gioco. Leadership, visione, qualità negli ultimi trenta metri: caratteristiche che sono mancate negli ultimi mesi e che potrebbero rivelarsi decisive nel finale di stagione.