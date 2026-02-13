Ora sanno anche loro. Lucca divora un gol clamoroso, i tifosi: “Non vogliamo vederlo più”

Ora sanno anche loro. Stiamo parlando dei tifosi del Nottingham Forest, attualmente deputati a godere delle prestazioni sportive di Lorenzo Lucca. Nonostante il gol siglato all’esordio, tuttavia, sono già piuttosto delusi a causa delle insufficienti capacità mostrate in campo.

Tutto è nato dopo il pareggio in casa, a porte inviolate, contro il modestissimo Wolverhampton ultimo in classifica. Nonostante i 35 tiri, di cui 10 in porta (statistiche ufficiali della Premier League), i padroni di casa non sono riusciti a portare a casa i tre punti. Tra i maggiori responsabili della disfatta (l’allenatore è stato esonerato) secondo i tifosi c’è Lorenzo Lucca, che ha letteralmente divorato un gol su contropiede in cui il Nottingham era riuscito a portare ben 6 uomini contro un solo avversario più il portiere. L’attaccante italiano l’ha sparata alle stelle a pochi metri dalla porta, dopo aver colpito la palla in maniera scoordinata trascinandosi a terra. Qualcosa che non ha un senso né tecnicamente né logicamente: bastava poggiare in rete.

L’allenatore Sean Dyche ci ha rimesso la panchina, Lucca invece ha già fatto perdere la pazienza ai tifosi. Questi ultimi già avevano mal digerito il post pubblicato dopo il gol, inutile, contro il Leeds: la rete è arrivata allo scadere con gli avversari in vantaggio per 3 a 0. L’autocelebrazione dell’italiano è apparsa fuori luogo e, con un viperino e borioso “Perdona loro perché non sanno”, era riuscito a scontentare anche i tifosi del Napoli.

La frustrazione dei tifosi del Nottingham si percepisce ed esplica attraverso i commenti postati sui social. Lucca viene criticato non solo per il gol sbagliato, ma alcuni limiti tecnici mostrati, dalla mancanza del senso del gol agli errori nella lettura delle azioni e di posizionamento.