Garcia confessa: “Vi svelo il problema che sta vivendo Lukaku”

Il commissario tecnico della nazionale belga Belgio, Rudi Garcia, è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto su alcuni temi di attualità, tra cui le condizioni fisiche di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. L’allenatore francese, in passato anche protagonista di una parentesi poco fortunata sulla panchina del Napoli, ha chiarito la situazione legata soprattutto all’attaccante.

Garcia ha spiegato come il percorso di recupero di Lukaku richieda ancora pazienza: “Lukaku ha giocato qualche minuto e poi ha di nuovo avuto problemi. Ha bisogno di un po’ di tempo”, ha dichiarato il commissario tecnico, sottolineando come le difficoltà attuali rientrino in un quadro già messo in conto dopo l’infortunio.

Il ct del Belgio ha poi aggiunto di essere fiducioso sul pieno recupero del centravanti: “Sapevamo da tempo che Lukaku avrebbe avuto dei problemi dopo un infortunio così grave. Sono convinto che ritroverà il suo miglior livello. Ha tempo per farlo, anche se marzo si avvicina e speriamo di averlo sempre più in condizione”.

Parole che confermano prudenza ma anche ottimismo da parte di Garcia, intenzionato a gestire con attenzione uno dei giocatori chiave della nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali.