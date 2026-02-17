Alisson come Kvara: ecco dove ha scelto di abitare il brasiliano a Napoli

C’è una curiosa coincidenza che sta già facendo sognare i tifosi azzurri. Il nuovo brasiliano del SSC Napoli ha scelto di vivere nello stesso appartamento di Posillipo che durante la sua esperienza napoletana ospitava Khvicha Kvaratskhelia.

Per il momento Alisson – questo il nome che sta accendendo l’entusiasmo della piazza – siede letteralmente sul divano che fu del talento georgiano. Una casualità che non è passata inosservata: stessa zona esclusiva della città, stessa casa affacciata sul mare e, soprattutto, stesso ruolo in campo.

Un dettaglio suggestivo che alimenta paragoni e speranze. Kvaratskhelia, proprio da quella casa di Posillipo, ha iniziato a incantare il pubblico del Maradona con giocate, dribbling e gol decisivi. Ora tocca al brasiliano raccoglierne idealmente l’eredità, in un’abitazione che sembra già portare fortuna.

E mentre i tifosi fantasticano su un destino simile, Alisson può godersi un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli. Un inizio simbolico, tra scaramanzia e ambizione, con la voglia di stupire e lasciare il segno proprio come chi lo ha preceduto tra quelle mura.