Bastoni, la figuraccia è servita anche in Norvegia: i quotidiani lo chiamano “il truffatore”

L’arrivo di Alessandro Bastoni a Bodø per la sfida contro il Bodø/Glimt non è passato inosservato. Il portale norvegese An.no ha dedicato al difensore un titolo provocatorio, definendolo tra virgolette “truffatore”, a sottolineare il tono critico della stampa locale.

Il caso in Norvegia con Bastoni ancora protagonista

Nell’articolo, pur condannando le minacce ricevute dal giocatore e definendole “inaccettabili”, il giornale non risparmia le critiche sull’episodio di San Siro che aveva coinvolto Bastoni in Serie A. Viene citato il responsabile arbitrale Gianluca Rocchi, secondo cui la decisione presa in quell’occasione sarebbe stata “chiaramente sbagliata”, con Bastoni accusato di aver accentuato, se non inventato, il contatto.

Anche allenatori di primo piano hanno espresso giudizi severi, tra cui Daniele De Rossi, che ha definito l’attuale applicazione del VAR in questi casi come “la regola più stupida che abbiamo”.

Il pezzo norvegese non si limita al singolo episodio, ma allarga lo sguardo all’intero contesto del calcio italiano, descritto come una cultura in cui “ingannare l’arbitro è quasi parte del mestiere”. Una dinamica che, sottolinea An.no, è rara nell’Eliteserien, e che il Bodø/Glimt osserverà con attenzione nel doppio confronto contro l’Inter.

Nonostante le critiche, l’Inter viene riconosciuta come squadra forte, compatta e difficile da affrontare. Tuttavia, il portale avverte: tutto diventerebbe ancora più complicato se “più di Bastoni” dovesse ricorrere a trucchi e furbizie, sottolineando quanto l’episodio abbia varcato i confini nazionali e riportando alla luce vecchi pregiudizi sulla Serie A.