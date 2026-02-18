Osimhen contro Lang, l’incredibile litigio durante Galatasaray-Juventus: il motivo

Il Galatasaray ha inflitto una pesante sconfitta alla Juventus nella sfida valida per la Champions League, confermando la propria forma smagliante e avvicinandosi a grandi passi alla qualificazione agli ottavi di finale.

La gara, dominata dai turchi sotto il profilo tecnico e fisico, è stata segnata anche da un momento di tensione nel finale tra Victor Osimhen e Noa Lang. I due giocatori sono stati visti discutere in campo, attirando l’attenzione dei tifosi e dei media.

Al termine della partita, un giornalista ha chiesto a Lang spiegazioni sull’accaduto: “Cos’è stato quell’incidente con Osimhen alla fine della partita? Era arrabbiato perché non aveva ricevuto il passaggio finale?”. L’esterno olandese ha risposto chiarendo il malinteso: “Voleva che crossassimo di più dalla fascia. Poi gli ho detto: ‘Sai, cerco sempre di fare cross, e abbiamo un giocatore in più. Dobbiamo solo mantenere il possesso palla e aspettare il momento giusto’…”.

Il chiarimento di Lang sottolinea come il momento di tensione non abbia influito sul risultato e mette in luce l’approccio tattico della squadra turca, attenta a gestire il possesso e a sfruttare le situazioni migliori senza forzare le giocate.