Il commento fuori luogo di Marolda: “Rrahmani? Per tutti gli infortuni subiti chiederà la 104”

Nel dibattito sempre acceso che accompagna la stagione del Napoli, c’è un confine che separa la critica legittima dalla caduta di stile. Un confine che, nelle ultime ore, sembra essere stato ampiamente superato dalle parole di Ciccio Marolda, intervenuto ai microfoni di Giochiamo d’Anticipo su Televomero.

“Io scambierei subito il quarto posto del Napoli con la fine del campionato adesso. Ogni volta è un lamento…”. Già questa affermazione fotografa un clima di insofferenza, ma è nel passaggio successivo che il commento prende una piega decisamente infelice. Il riferimento al difensore azzurro Amir Rrahmani — “A fine campionato Rrahmani chiederà l’approvazione della 104” — non è solo fuori contesto, ma scivola pericolosamente nell’ironia di cattivo gusto.

Un’uscita che nulla aggiunge all’analisi tecnica e che banalizza un tema serio come quello degli infortuni, utilizzando un riferimento improprio a una normativa legata alla disabilità. In un momento in cui il Napoli sta facendo i conti con una stagione complessa, segnata da difficoltà fisiche, cambiamenti e rendimento altalenante, certe battute finiscono per spostare l’attenzione dal problema reale al rumore polemico.

Marolda prova poi a ricondurre il discorso su binari più “analitici”, parlando di una presunta connessione tra età dei calciatori e infortuni: “Non posso pensare che sia solo sfortuna e mala sorte. C’è una concomitanza di cose ed anche di responsabilità”. Un tema interessante, che meriterebbe un approfondimento serio e documentato, ma che viene inevitabilmente oscurato dal tono e dalla forma usata poco prima.