De Bruyne nel weekend tornerà a Napoli. Il programma della riabilitazione e le date

Buone notizie arrivano dall’infermeria per il Napoli. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Kevin De Bruyne, ai box dallo scorso ottobre a causa di un infortunio, è pronto a fare rientro in città già nella giornata di domenica.

Il centrocampista belga, una volta tornato a Napoli, dovrebbe iniziare da lunedì un programma di riatletizzazione studiato su misura. Un percorso graduale e controllato, pensato per accompagnarlo passo dopo passo verso il pieno recupero della condizione fisica, senza forzare i tempi.

L’obiettivo dello staff medico e tecnico è chiaro: consentire a De Bruyne di riavvicinarsi progressivamente al lavoro con il gruppo nell’arco di circa dieci giorni. Solo dopo questa prima fase, e in assenza di complicazioni, si potrà pensare a un suo rientro tra i convocati, indicativamente attorno alla metà di marzo.

Il quotidiano delinea dunque una tabella di marcia piuttosto definita. L’arrivo del belga è imminente e, completato il lavoro individuale iniziale, è prevista una reintegrazione graduale in squadra. Segnali incoraggianti che fanno pensare a un recupero ormai ben indirizzato e a tempi di rientro che, salvo imprevisti, appaiono finalmente delineati.