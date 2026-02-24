VIDEO/ Svelati gli audio di Chiffi col VAR durante Atalanta-Napoli: gli episodi

La Serie A torna sotto i riflettori per gli episodi controversi di Atalanta-Napoli, grazie alla Ref Cam, la micro-telecamera ad alta risoluzione posta vicino agli auricolari degli arbitri. Pesa soltanto 6 grammi ed è fissata all’archetto del microfono dell’arbitro, trasmettendo immagini e audio in prima persona.

Gli episodi di Atalanta-Napoli con l’audio

La Lega Serie A ha pubblicato il video in occasione del rigore, poi non concesso al Napoli, per il contrasto tra Hien e Hojlund. Dopo il primo fischio, si vede il difensore dell’Atalanta avvicinarsi al direttore di gara, Daniele Chiffi, e chiedere:

“Io avevo la mia posizione, giusto?”

Chiffi risponde con calma:

“Non fa niente, lo guardiamo, lo guardiamo”.

Subito dopo si avvicinano il portiere Carnesecchi, Hojlund e Scalvini, con l’attaccante azzurro che esclama:

“È sempre rigore”.

Sul contrasto tra Hojlund e Hien e sul gol annullato a Miguel Gutierrez, il fischietto si trova di poco fuori dall’area di rigore e può vedere soltanto Hien che copre l’attaccante azzurro. Solo dopo il gol segnato dallo spagnolo Chiffi fischia e indica il punto di contatto per far battere la punizione agli orobici.

Quando Carnesecchi prende il pallone, l’arbitro commenta ad alta voce:

“Sto solo aspettando, fallo qui. Aspetta un secondo che fanno controllo di routine”.

Dopo il silent check del Var, che dura pochissimi secondi, Chiffi conferma:

“Bene, grazie”,

e concede la punizione agli orobici. Nessuno dei giocatori del Napoli protesta, se non uno sconsolato Gutierrez, che vede annullato un gol regolare.

Il video della Ref Cam offre così una testimonianza diretta delle decisioni arbitrali, chiarendo i momenti più discussi della partita e mostrando come l’arbitro abbia gestito situazioni complesse con dialoghi e tempi di attesa ben definiti.