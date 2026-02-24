Vesuvio Live

ULTIM’ORA/ Napoli, sorriso Anguissa: è tornato ad allenarsi in gruppo

Feb 24, 2026 - Michele Massa

In vista della prossima sfida di campionato contro il Hellas Verona, anticipo della 27ª giornata di Serie A in programma sabato alle 18 allo Stadio Marcantonio Bentegodi, il SSC Napoli si è allenato questa mattina al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno.

Dal report pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro arrivano buone notizie per Antonio Conte. È tornato infatti ad allenarsi in gruppo Frank Zambo Anguissa, che ha smaltito i problemi alla schiena che ne avevano ritardato il rientro.

Il centrocampista camerunense ha preso parte alla seduta mattutina e si candida così per una convocazione in vista del match contro gli scaligeri. Un recupero importante per Conte, che ritrova un elemento chiave della mediana in un momento cruciale della stagione.

Anguissa è fermo da metà novembre a causa di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. In un primo momento il rientro era stato fissato per metà gennaio, ma una forte lombalgia lo aveva costretto a prolungare lo stop fino a questa settimana.

Finora il centrocampista ha collezionato 15 presenze complessive tra campionato e UEFA Champions League. Il suo ritorno amplia le soluzioni a disposizione dell’allenatore azzurro in vista della trasferta di Verona, un appuntamento importante per la corsa del Napoli in campionato.

Frank Zambo AnguissaSSC Napoli
