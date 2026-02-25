Mario Rui torna in campo: ecco con che squadra ha deciso di firmare

Mario Rui è pronto a ripartire, e lo farà da Dubai. Il terzino portoghese, Mario Rui, svincolato da poco meno di 14 mesi dopo la risoluzione del contratto con il Napoli, è atteso negli Emirati Arabi Uniti per firmare con la Forte Virtus, formazione di terza divisione.

Decisivo nella trattativa è stato l’allenatore Andrea Tedesco, che ha spinto il club a puntare sull’esperienza del laterale 34enne. Per Mario Rui è pronto un contratto fino a giugno, con opzione per la prossima stagione legata al raggiungimento di obiettivi già stabiliti. La società, controllata anche dall’ex presidente dell’Hellas Verona FC Maurizio Setti, rappresenta un progetto ambizioso nel panorama calcistico locale.

A Dubai, Mario Rui ritroverà diversi volti noti del calcio italiano come Laurens Serpe, Davide Marsura e Mohamed Fares, elementi che hanno contribuito a rendere la destinazione ancora più interessante per il portoghese.

Per l’ex Napoli si tratta di una nuova occasione per rimettersi in gioco dopo un anno trascorso ad allenarsi in Portogallo e alcune trattative sfumate per un ritorno in Serie A. In maglia azzurra Mario Rui è stato uno dei protagonisti del terzo Scudetto della storia del club, collezionando 227 presenze e conquistando due trofei: una Coppa Italia e il titolo di campione d’Italia.

Nel corso della sua carriera aveva inoltre vestito le maglie di Gubbio, Spezia ed Empoli, costruendo un percorso solido nel calcio italiano. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb.com, nella giornata di oggi sono previste le visite mediche: subito dopo arriverà la firma che sancirà ufficialmente l’inizio della nuova avventura di Mario Rui negli Emirati.