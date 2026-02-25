Festival di Sanremo 2026: quali artisti tifano Napoli. E’ plebiscito azzurro

Continua Sanremo 2026, con il sipario che oramai si è alzato sul Teatro Ariston per una nuova edizione del Festival, tra le più attese degli ultimi anni. L’atmosfera è già carica di entusiasmo e curiosità, non solo per le canzoni, ma anche per le passioni calcistiche dei protagonisti.

Tra i cantanti in gara, molti portano con sé il cuore azzurro: tra i Big tifosi o simpatizzanti del Napoli ci sono Arisa, Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Luché, AKA 7even, LDA e Samurai Jay.

Fari puntati sul maestro Enzo Campagnoli, che stasera dirigerà Samurai Jay e celebrerà il quarto scudetto del Napoli, come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra radio.

Non mancano i sostenitori partenopei anche tra gli ospiti della serata cover: Tullio De Piscopo e Stash, dichiaratamente tifosi del Napoli, contribuiscono a creare un intreccio unico tra musica e calcio.

Un’edizione del Festival che promette quindi non solo spettacolo musicale, ma anche passione sportiva, rendendo Sanremo 2026 ancora più coinvolgente per tutti i fan azzurri.