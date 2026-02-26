Infortunio McTominay, arriva la decisione di Conte in vista di Verona-Napoli

Ancora uno stop. Scott McTominay non sarà a disposizione del Napoli per la trasferta di sabato contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Per il centrocampista scozzese si tratta della quarta partita consecutiva saltata per infortunio.

McTominay non ha preso parte neppure all’allenamento congiunto di ieri contro il Giugliano Calcio 1928, segnale chiaro di come il rientro non sia ancora imminente. L’infiammazione tendinea che lo tormenta continua a frenarlo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il problema risale al 7 febbraio, quando a Marassi contro il Genoa l’infiammazione è tornata a farsi sentire, costringendo l’allenatore Antonio Conte a sostituirlo all’intervallo. Da allora, il fastidio non è ancora del tutto rientrato. Un guaio che si ripresenta a intermittenza e che richiede prudenza.

L’assenza di McTominay pesa anche nei numeri: senza di lui il Napoli non ha mai vinto nelle ultime uscite. Prima la Roma, poi il Como e infine l’Atalanta domenica scorsa. L’ultima vittoria azzurra resta quella di Marassi, proprio nella gara in cui lo scozzese era andato anche a segno prima dello stop fisico e del cambio deciso da Conte.

Lo staff medico procede con cautela, senza forzare i tempi. L’obiettivo realistico è il rientro per la gara successiva a Verona, quella in programma allo Stadio Diego Armando Maradona nel weekend del 7-8 marzo contro il Torino (si attende ancora l’ufficialità della data).

McTominay avrà un’altra settimana per lavorare a Castel Volturno Training Center e avvicinarsi gradualmente al rientro in gruppo. La parola d’ordine resta una: prudenza. Giorno dopo giorno verrà monitorato lo stato dell’infiammazione, con l’obiettivo di restituire a Conte un elemento diventato centrale negli equilibri del centrocampo azzurro.