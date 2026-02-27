Napoli, il futuro di Manna in bilico? Spunta il nome del possibile successore

Non c’è solo il campo a catalizzare l’attenzione in casa Napoli. Mentre la squadra è impegnata negli obiettivi stagionali, nei piani alti del club si riflette anche sul futuro dell’area dirigenziale.

Secondo quanto riferito da Radio Marte, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe monitorando con grande attenzione il lavoro dell’attuale direttore sportivo Giovanni Manna, senza escludere scenari alternativi in vista della prossima stagione.

Manna in bilico? Le ultime sul suo futuro

Il rendimento complessivo della gestione Manna verrà analizzato fino al 30 giugno, data che segnerà un primo bilancio ufficiale. Nella valutazione rientreranno non solo i risultati sportivi, ma anche le scelte operate durante il mercato invernale, considerate determinanti per il presente e il futuro del club. Un vero e proprio periodo di osservazione che potrebbe rivelarsi decisivo per la prosecuzione del rapporto tra le parti.

Nel frattempo, un nome avrebbe già attirato l’attenzione del patron azzurro: quello di Sean Sogliano, attuale direttore sportivo dell’Hellas Verona. Sogliano è legato al club scaligero da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ed è tornato a Verona nel 2022 per la sua seconda esperienza dirigenziale.

Il profilo di Sogliano non è nuovo negli ambienti partenopei. L’ex dirigente, infatti, ha vestito la maglia del Napoli nella stagione 2003-2004, un dettaglio che rafforza il legame con l’ambiente azzurro e che potrebbe pesare nelle riflessioni di De Laurentiis. L’esperienza maturata in diverse piazze e la capacità di lavorare con risorse mirate lo rendono un candidato credibile in caso di cambiamento.

Per ora si tratta di valutazioni interne e scenari ancora in evoluzione. Ma è chiaro che, oltre alle dinamiche di campo, in casa Napoli si sta già pianificando il futuro assetto societario, con decisioni che potrebbero incidere in modo significativo sulla prossima stagione.