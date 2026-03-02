Perché Simeone ha esultato alla Sal Da Vinci: la spiegazione dell’attaccante

Tra le immagini più curiose dell’ultimo turno di campionato c’è senza dubbio l’esultanza di Giovanni Simeone dopo il gol segnato in Torino-Lazio. L’ex attaccante del Napoli ha infatti festeggiato la rete con un gesto particolare, imitando il cantante napoletano Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo.

Il gesto non è passato inosservato e in poche ore le immagini dell’esultanza hanno fatto il giro del web, scatenando curiosità tra tifosi e appassionati.

A spiegare l’origine della celebrazione è stato lo stesso Simeone nel post partita ai microfoni di DAZN. L’attaccante argentino ha raccontato che tutto è nato durante le serate del Festival di Sanremo.

«All’inizio del festival ho chiesto a mia moglie, che lo guarda, se ci fosse un artista napoletano e lei mi ha risposto che c’era Sal Da Vinci. Avevo detto: “Speriamo che vinca”. E quando ha vinto ho detto a mia moglie: “Se segno, faccio come fa lui!”», ha rivelato il centravanti.

Un omaggio spontaneo e simpatico che lega musica e calcio. Simeone ha poi aggiunto di non conoscere personalmente il cantante, ma di apprezzarlo molto: «Non conosco personalmente Sal Da Vinci, ma mi farebbe piacere. Sono contento per lui. È una bella canzone, mi fa piacere».

Un’esultanza originale che ha conquistato i social e che dimostra, ancora una volta, quanto il calcio possa intrecciarsi con la cultura pop e con la musica italiana.