Rebus Lobotka, il vero motivo dell’infortunio e i tempi di recupero

Le condizioni di Stanislav Lobotoka dopo l'infortunio subito in Napoli-Genoa e i tempi di recupero

Continua l’emergenza infortuni in casa Napoli. Dopo una stagione già segnata da diversi stop fisici, a preoccupare ora l’allenatore Antonio Conte sono le condizioni di Stanislav Lobotka, uno dei pilastri del centrocampo azzurro. Il regista slovacco oggi non si è allenato al centro tecnico di Castel Volturno Training Center.

Le condizioni di Stanislav Lobotka, le ultime da casa Napoli

Gli esami medici effettuati nelle ultime ore hanno confermato i timori dello staff: Lobotka ha riportato un sovraccarico al bicipite femorale. Un fastidio muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo sabato scorso durante la trasferta contro l’Hellas Verona.

Non si tratta quindi di un nuovo problema accusato in allenamento, ma di un sovraccarico accumulato proprio nel corso della gara disputata allo Stadio Marcantonio Bentegodi, dove il numero 68 azzurro era apparso già affaticato prima di lasciare il terreno di gioco.

Ora il centrocampista slovacco resta in forte dubbio per la delicata sfida interna contro il Torino, in programma venerdì 6 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio alle 20:45.

Le condizioni di Lobotka saranno monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico e tecnico del Napoli. Al momento non è escluso né un suo recupero in extremis per partire dal primo minuto, né una possibile assenza precauzionale per evitare il rischio di aggravare il problema muscolare