Napoli-Torino, la probabile formazione: due cambi in vista per Conte
Mar 06, 2026 - Michele Massa
Antonio Conte (Foto Salvatore Varo)
Il Napoli apre la 28ª giornata di Serie A ospitando il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Antonio Conte va a caccia di una vittoria importante per restare davanti a rivali come Roma, Como e Juventus, nonostante l’emergenza legata ai numerosi infortuni.
Gli azzurri arrivano alla sfida con il morale alto dopo il successo sul campo dell’Hellas Verona, partita che ha riportato al gol Romelu Lukaku. Restano però indisponibili David Neres, Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani, oltre all’affaticato Stanislav Lobotka. In panchina potrebbero rivedersi Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa, mentre anche Kevin De Bruyne potrebbe tornare tra i convocati ma senza partire titolare.
Tra i pali è possibile il ritorno dell’ex granata Vanja Milinković-Savić.
Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Gilmour, Gutierrez; Vergara, Alisson; Hojlund.
Allenatore: Antonio Conte.