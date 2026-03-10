ULTIM’ORA/ Tegola Vergara: i tempi di recupero si allungano. Il motivo

Ennesima tegola per il Napoli nella stagione in corso. Il centrocampista Antonio Vergara, uscito ko sabato scorso durante la sfida contro il Torino al Maradona Stadium, dovrà affrontare un periodo di stop più lungo del previsto.

Il giocatore, classe 2003, era stato sostituito all’intervallo da Frank Anguissa dopo aver accusato il problema al piede sinistro, costringendo Luciano Conte a modificare subito la mediana.

Gli esami strumentali effettuati oggi presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Una diagnosi più seria rispetto alla prima valutazione, che indicava una semplice fascite.

Come riportato nella nota ufficiale del club, Vergara ha già iniziato l’iter riabilitativo: “Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Un infortunio che rappresenta un nuovo ostacolo per il Napoli, privando Conte di un giovane centrocampista che stava guadagnando sempre più spazio nella squadra e che dovrà ora concentrarsi sulla ripresa atletica prima di tornare in campo