Osimhen scoppia a piangere durante Galatasaray-Liverpool: il motivo

Un momento carico di emozione ha preceduto la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Galatasaray e Liverpool FC. Sugli spalti dello stadio turco i tifosi giallorossi hanno regalato un omaggio toccante all’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Poco prima del fischio d’inizio è apparsa una gigantesca coreografia dedicata al centravanti: nell’immagine Osimhen è raffigurato mentre tiene per mano un bambino con la sua maglia della Nazionale nigeriana, mentre sullo sfondo compare il volto della madre, scomparsa quando il calciatore era ancora molto giovane. Sotto il disegno campeggiava una frase semplice ma potente: “Siamo una famiglia e la famiglia è tutto”.

Il gesto dei tifosi ha colpito profondamente il numero nove del Galatasaray. L’attaccante si è tolto la sua caratteristica maschera protettiva nera — che indossa dopo l’infortunio al volto subito negli anni scorsi — e si è avvicinato sotto la curva per ringraziare i sostenitori.

Visibilmente commosso, Osimhen non è riuscito a trattenere le lacrime davanti all’affetto del pubblico. Un momento intenso che ha unito squadra e tifosi prima di una delle sfide più importanti della stagione europea del club turco.