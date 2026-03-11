ULTIM’ORA/ Napoli, ansia Hojlund: a rischio il Lecce. Il motivo
Mar 11, 2026 - Michele Massa
Mentre il campionato entra nella fase decisiva, Antonio Conte deve fare i conti con alcune incertezze legate alle condizioni dei suoi giocatori. Come sottolinea Repubblica, avere l’intera rosa a disposizione è stato finora quasi impossibile per il Napoli.
Il quotidiano evidenzia infatti che “avere a disposizione l’organico al completo per il Napoli continua a essere in questa stagione un’utopia e non farà eccezione la volata finale”.
Tra i giocatori alle prese con problemi fisici c’è l’attaccante danese Rasmus Højlund, fermato da un virus influenzale proprio alla ripresa degli allenamenti. Repubblica specifica che “preoccupa meno il virus influenzale che alla ripresa della preparazione ha costretto ai box pure Rasmus Hojlund”, ma resta comunque un’incognita per Conte.
Le condizioni del centravanti saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico del club. Secondo il quotidiano, “le condizioni fisiche per il bomber danese sono da verificare nei prossimi giorni”, con il Napoli che spera di recuperarlo in tempo per i prossimi impegni di campionato.
La situazione conferma come il tecnico debba gestire con attenzione l’organico, cercando di trovare equilibrio tra recuperi e turn-over, in una fase cruciale della stagione.