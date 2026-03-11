Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

ULTIM’ORA/ Napoli, ansia Hojlund: a rischio il Lecce. Il motivo

Mar 11, 2026 - Michele Massa

Mentre il campionato entra nella fase decisiva, Antonio Conte deve fare i conti con alcune incertezze legate alle condizioni dei suoi giocatori. Come sottolinea Repubblica, avere l’intera rosa a disposizione è stato finora quasi impossibile per il Napoli.

Il quotidiano evidenzia infatti che “avere a disposizione l’organico al completo per il Napoli continua a essere in questa stagione un’utopia e non farà eccezione la volata finale”.

Tra i giocatori alle prese con problemi fisici c’è l’attaccante danese Rasmus Højlund, fermato da un virus influenzale proprio alla ripresa degli allenamenti. Repubblica specifica che “preoccupa meno il virus influenzale che alla ripresa della preparazione ha costretto ai box pure Rasmus Hojlund”, ma resta comunque un’incognita per Conte.

Le condizioni del centravanti saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico del club. Secondo il quotidiano, “le condizioni fisiche per il bomber danese sono da verificare nei prossimi giorni”, con il Napoli che spera di recuperarlo in tempo per i prossimi impegni di campionato.

La situazione conferma come il tecnico debba gestire con attenzione l’organico, cercando di trovare equilibrio tra recuperi e turn-over, in una fase cruciale della stagione.

Tag
Rasmus HojlundSSC Napoli
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".