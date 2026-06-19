È morto Igor Protti, l’ex calciatore del Napoli aveva 58 anni: “Viaggio arrivato al fischio finale”

Si è spento questa notte Igor Protti, l’ex calciatore morto a 58 anni a causa di una malattia. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime settimane.

Morto Igor Protti, l’ex calciatore aveva 58 anni

“Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati” – si legge nel triste annuncio diffuso sui social dalla famiglia Protti. Bandiera assoluta del Livorno, aveva giocato anche nel Napoli, Messina, Bari, Lazio e Reggiana.

Lui stesso ha affidato un messaggio ai familiari poco prima del decesso: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato”.

“Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato”.