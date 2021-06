Il Pastificio Rummo compie 175 anni. In occasione di questo anniversario, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo appartenente alla serie ‘Eccellenze del sistema produttivo ed economico‘. Il bozzetto del francobollo è stato realizzato da Rummo S.p.A. ed ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il disegno raffigurato mostra il logo per i 175 anni dalla fondazione di Pastificio Rummo e c’è disegnato anche il Ponte Leproso di Benevento che, solitamente, si vede sulla confezione della pasta. Il Ponte Leproso rappresenta la via percorsa con i carri trainati dai cavalli per trasportare il grano nel pastificio dell’azienda in via dei Mulini.

Il francobollo, come riporta l’Ansa, è stato presentato oggi nello storico stabilimento di Benevento, con un evento, al quale è intervenuto anche Romano Prodi. I complimenti per il grande traguardo sono arrivati da Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e da Paolo Gentiloni, commissario europeo.

Queste le parole di Cosimo Rummo, presidente e Ad dell’azienda: “Dal 1846 l’azienda è certamente cambiata, ma non dimentichiamo un solo giorno mai la nostra storia, fatta di sfide e grandi successi che, anche nelle difficoltà, hanno rinsaldato la nostra cura per la qualità dei prodotti e i valori della nostra terra“.