Domenica al Museo, gratis in tutti i siti culturali: le nuove regole anti Covid

Dal primo aprile entrano in vigore le nuove norme anti Covid, che riguardano anche le modalità di accesso ai musei ed ai siti archeologici. Il decreto legge numero 24 del 2022 stabilisce la fine dello stato di emergenza e, dunque, alcune delle regole per il contenimento della pandemia vengono meno. Non a caso il 3 aprile torna la Domenica al Museo, con ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali: è bene dunque conoscere quali regole verrano richieste al momento dell’entrata.

Per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura non è più necessario avere il Green Pass, né quello rafforzato né quello base. È obbligatorio però indossare la mascherina chirurgica. Lo ha chiarito il Ministero della Cultura.

Per quanto riguarda invece gli eventi e luoghi culturali (non interessati dalla Domenica al Museo) come cinema, teatri e concerti:

– al chiuso: dal 1° al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso è richiesto il possesso del cosiddetto green pass rafforzato e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2.

– all’aperto: dal 1° al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono all’aperto è richiesto il possesso del cosiddetto green pass base e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2.