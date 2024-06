Pimpa va a Napoli è l’ultima pubblicazione della collana di guide a misura di bambino edite da Franco Cosimo Panini Editore e nasce dalla collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e al Turismo del Comune di Napoli.

Pimpa, protagonista di fantastiche avventure e compagna di giochi amata dai bambini, veste i panni della guida d’eccezione per visitare Napoli. Con il suo sguardo curioso, la cagnolina disegnata da Altan accompagna il piccolo lettore alla scoperta delle meraviglie della città partenopea: monumenti, musei, personaggi celebri, il Vesuvio e il suo parco naturale.

Pimpa va a Napoli: la cagnolina a pois rossi racconta ai bambini le meraviglie della città

Tra i vicoli e le piazze, Pimpa incontra nuovi amici: Pulcinella e la sirena Partenope, che le svelano leggende e tradizioni. Pimpa va a Napoli è una guida ricca di contenuti, in cui fotografie e fumetto uniscono il reale al fantastico e i giochi e le attività coinvolgono i piccoli lettori in un viaggio che inizia già a casa e prosegue tra percorsi inediti in città.

Il libro, dal formato leggero e maneggevole, è perfetto da portare in viaggio e grazie ai testi semplici è adatto a chi ha da poco iniziato a leggere in autonomia. All’esordio della guida “Pimpa va a Napoli” si accompagnano dieci giorni di eventi per i più piccoli e le loro famiglie, tutti ad ingresso gratuito. Dal 14 al 23 giugno musei, biblioteche, librerie e le vie della città si animeranno con attività, laboratori creativi e musicali, cacce al tesoro, visite guidate, merende con i dolci della tradizione.

Una bella opportunità per le famiglie per scoprire per la prima volta o riscoprire in modo inedito il MANN, il Museo di Pietrarsa, il Real Bosco di Capodimonte e passeggiare per le strade del centro con uno sguardo nuovo.

Da oggi -13 giugno – la guida è disponibile online e in tutte le librerie e bookshop d’Italia, anche in lingua inglese. Il volume si aggiunge alla collana “Le guide di Pimpa” composta da 23 titoli che comprendono città, musei e parchi nazionali.

Le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Bellissima iniziativa, farà conoscere ancora di più la città”

Il sindaco Gaetano Manfredi: “Pimpa va a Napoli è una bellissima iniziativa perché è basata sull’idea di presentare la città attraverso un personaggio dei cartoni animati che è tanto amato e che farà conoscere ancora di più Napoli ai bambini e alle loro famiglie”.

“Abbiamo affiancato all’uscita della guida una serie di iniziative sociali e turistiche, nell’ottica di una Napoli che parla con tutte le generazioni, con le persone di tutte le lingue, con tutte le comunità. La nostra è una città aperta, inclusiva, accogliente e dobbiamo partire dai bambini – dai napoletani e da quelli che vengono come visitatori – per poter continuare ad essere una città per i giovani”.

Luca Fella: “Felice di questa collaborazione con Panini”

Luca Fella Trapanese assessore alle Politiche Sociali: “Sono molto felice di questa collaborazione con l’editore Panini. Generosamente la guida arriverà alla nostra ludoteca cittadina e al punto lettura comunale Liberi per Crescere, restando a disposizione di tutti i bambini che frequentano e frequenteranno i nostri spazi pubblici a loro destinati”.

“Il bellissimo programma di attività gratuite costruito dal mio staff con il team di Panini Editore, inoltre, offrirà a tanti bambini la possibilità di scoprire e riscoprire, accompagnati dalla Pimpa, il nostro unico e prezioso patrimonio storico artistico e paesaggistico”.

Teresa Armato assessora al Turismo e alle Attività produttive: “È fondamentale che una città come Napoli venga vissuta e apprezzata per la sua bellezza e la ricchezza della sua storia e dei suoi monumenti, anche dai più piccoli, che sono i turisti migliori perché sono i più curiosi, i giudici più attenti. Non guardano, ma osservano, ascoltano e imparano”.

“Una guida che li accompagni nella scoperta della nostra città con un personaggio amato, come è Pimpa, assieme agli eventi in programma, è uno strumento prezioso, utile per la conoscenza e la promozione della nostra città anche presso le famiglie”.

L’editrice Maria Teresa Panini: “Siamo molto felici che Pimpa abbia finalmente fatto tappa a Napoli. Era tra le mete più richieste dai nostri lettori che ora finalmente potranno divertirsi a scoprire la città con questa guida-gioco. Il fumetto, la narrazione, la ricetta tipica da sperimentare, l’elemento fotografico insieme alle attività e agli adesivi, rendono le guide di Pimpa un unicum nel panorama editoriale per ragazzi”.