Festival del Panuozzo di Gragnano, 3 giorni di cibo e spettacoli: c’è anche Biagio Izzo

A Gragnano, in via Quarantola, dal 24 al 26 giugno, a partire dalle ore 19:00, si terrà il Festival del Panuozzo, l’evento dedicato alla specialità gastronomica del posto. Oltre al buon cibo non mancheranno momenti di intrattenimento con artisti di strada, musica e ospiti speciali.

A Gragnano il Festival del Panuozzo

Saranno tre giorni dedicati al buon cibo con la realizzazione di un vero e proprio percorso del gusto, allestito dall’associazione Pizza & Panuozzo Gragnano con 13 forni, più uno gluten free per celiaci. Sarà possibile gustare il classico pane dalla forma ovale sperimentando le farciture più innovative: dal gusto parmigiana di melenzane al pancetta, salsa di pomodoro, funghi e piccante.

Le serate saranno raccontate sui social dai foodblogger più popolari e Radio Ibiza sarà in diretta proprio da via Quarantola. Annunciato anche l’ospite speciale della giornata conclusiva: sarà Biagio Izzo a divertire i visitatori nella serata finale.

Intanto è stato annunciato anche il ritorno del Bufala Fest, dal 9 al 17 luglio. Il lungomare di Napoli ospiterà numerosi stand pronti a deliziare anche i palati più esigenti con un’offerta gastronomica che spazia dalla mozzarella alla carne di bufala passando per le pizze e i dolci realizzati rigorosamente con i prodotti della filiera bufalina. Per tutta la durata dell’evento si alterneranno spettacoli musicali, esibizioni comiche, show cooking e talk tematici.

RIEPILOGO INFO

COSA: Festival del Panuozzo;

QUANDO: dal 24 al 26 giugno 2022 dalle ore 19:00;

DOVE: via Quarantola, Gragnano (NA).