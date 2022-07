La Festa della Birra di Capriati 2022 torna dopo due anni di fermo a causa della pandemia, e lo fa con fiumi di birra nell’arco di 4 giorni di manifestazione ad ingresso gratuito. Non solo, anche stand gastronomici, spettacoli musicali e intrattenimento accompagneranno persone di ogni età che giungeranno a Capriati a Volturno, un piccolo borgo della provincia di Caserta al confine col Molise, dal 4 al 7 agosto.

Festa della Birra di Capriati 2022: il programma

– Giovedì 4 agosto: la serata danzante, allietata dalla fisarmonica del Maestro Peppe Zona.

– Venerdì 5 agosto: I Vintage in concerto, una band energica e travolgente. Un repertorio che spazia dai più grandi successi della musica Italiana e internazionale. A seguire DJ Set con The President, uno dei più famosi e seguiti DJ della zona. Inoltre la serata del venerdì è dedicata ai BIKERS. Chiunque si presenti in moto, riceverà in omaggio una birra gratis.

– Sabato 6 agosto: grande ospite PEPPE IODICE con il suo show, che assicura risate e tanto divertimento. A seguire DJ SET con Pietro Rama, speaker radiofonico e DJ acclamato per il successo del “saturday night” dell’ultima edizione del 2019.

– Domenica 7 agosto grande chiusura con gli ZIMBARIA. Uno tra i più famosi gruppi Salentini di pizzica e taranta. Una serata imperdibile per gli appassionati di questo genere di musica o semplicemente per chi ha voglia di sfrenarsi a ritmo di tammorra.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa della Birra di Capriati 2022

Quando: dal 4 al 7 agosto 2022

Dove: Capriati (Caserta)

Evento Facebook