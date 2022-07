La Festa dell’Antica Pizza Cilentana torna, con la sua sedicesima edizione, a Giungano in Cilento dal 6 all’11 agosto 2022. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’estate in Campania, che quest’anno assume ancora più importanza per la ripartenza dopo due anni di pandemia.

L’Antica Pizza Cilentana trova la sua particolarità nell’impasto, che nasce dall’abbraccio tra semola di grano duro e farina di grano tenero. Si usava anche per fare il pane. Tradizionalmente si faceva di sabato, giorno di festa, quando si impastava l’antica pizza sia per verificare la temperatura del forno che per il piacere di riunire le famiglie nel giorno del riposo.

Profumi e sapori antichi, ma non ci sarà solo cibo: la manifestazione sarà lo scenario di un cartellone musicale di rilievo con nomi importantissimi del panorama partenopeo, oltre che una vetrina importante per artisti e band emergenti. La direzione artistica è stata affidata a Michele Pecora, cantastorie di Agropoli che nella sua lunga carriera è riuscito a restare “a tempo con i tempi” senza però rinunciare alle sue ballate, alla sua musica e a uno stile inconfondibile.

Festa dell’Antica Pizza Cilentana 2022: il programma musicale

– 6 Agosto – KIEPÓ (Musica Popolare)

– 7 Agosto – PAOLA SALURSO, ANGELO LOIA & PROGETTO OIZA, FRANCESCO CITERA (Musica Popolare)

– 8 Agosto – TONY ESPOSITO Orchestra Mediterranea (Popular World music)

– 9 Agosto – iMUSICASTORIA (Musica Etno Popolare)

– 10 Agosto – MICHELE PECORA, CARBOIDRATI, PASQUALE SCULCO (contaminazioni musicali popolari)

– 11 Agosto – PREMIO GIUNGANO CILENTUM – ENZO GRAGNANIELLO