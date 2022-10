Facciamo Festa. E’ passato il Santo. E’ denominato così l’evento dei Quartieri Spagnoli che si terrà il prossimo sabato 8 ottobre. In questi giorni il rione napoletano sta celebrando i patroni della zona: Madonna della Mercede, San Vincenzo de Paoli e Santa Maria Francesca. A conclusione delle liturgie grazie al contributo dell’associazione Quartieri Spagnoli 1536 e con il patrocinio del Comune di Napoli si terrà uno spettacolo musicale con diversi ospiti.

Concerto ai Quartieri Spagnoli

Il concerto è fissato per sabato 8 ottobre alle ore 20.30 in Largo Montecalvario. A presentare la serata sarà il noto speaker radiofonico, Gianni Simioli. Sul palco si esibiranno Livio Cori, Ivan Granatino e Michele Selillo.

Concerto a Scampia e altri eventi

Quella dell’8 ottobre sarà per Napoli una serata di concerti. Oltre alla festa patronale dei Quartieri Spagnoli, a Scampia è previsto un concerto di piazza con 6 artisti di fama nazionale che si esibiranno gratuitamente in concerto. Da questa estate è ufficialmente ripartita la stagione degli eventi per la città di Napoli che come tutte le altre città d’Italia si era fermata a causa della pandemia. Il Comune ha già fatto partire la macchina organizzativa per la realizzazione degli eventi natalizi, oltre all’annunciato sold out del concerto dei Coldplay che si terrà allo Stadio Maradona il prossimo giugno del 2023.