Frecce Tricolori da Napoli a Pozzuoli: sarà uno spettacolo acrobatico strabiliante

Domenica, 16 ottobre, dal lungomare di Pozzuoli sarà possibile assistere allo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori che, nella giornata di precedente, saranno visibili anche da Napoli. L’evento, intitolato “Pozzuoli Air Show”, è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’AeroClub di Benevento. L’ingresso è gratuito.

A Pozzuoli lo spettacolo delle Frecce Tricolori: passaggio anche su Napoli

“Domenica sarà una grande festa per Pozzuoli. Le Frecce Tricolori ci regaleranno uno spettacolo strabiliante, con la loro consueta maestria. A differenza degli ultimi emozionanti sorvoli, lo spettacolo è appositamente progettato per essere perfettamente visibile dal lungomare Pertini, dove la capienza consentirà a tutti i Puteolani e gli appassionati di assistere gratuitamente alle evoluzioni delle pattuglie” – ha spiegato il sindaco Gigi Manzoni.

A partire dalle ore 16:30 sarà possibile assistere allo show che torna a Pozzuoli dopo 20 anni. I piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale si esibiranno nel cielo regalando uno spettacolo mozzafiato. Sul Lungomare Pertini sarà allestito un centro di comando con uno speaker che illustrerà le evoluzioni a tutti i presenti.

Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha disposto alcune misure su sosta e viabilità, oggetto di un’apposita ordinanza. Alcune limitazioni sono previste anche per il 14 ottobre, giornata delle prove. Il provvedimento è consultabile attraverso il sito istituzionale del Comune.

Tra gli altri eventi gratuiti in programma nel fine settimana spicca The Pet Experience, il road show per sensibilizzare sull’adozione degli animali consentendo ai visitatori di mettersi nei panni di un cane grazie alla realtà virtuale a 360° e alle riprese in 8k. Si terrà il 15 e 16 ottobre, dalle 9:00 alle 18:00, in via Partenope a Napoli.