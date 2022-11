Luci d’Artista 2022, via all’installazione: percorsi inediti tra fiaba, mito e natura

A Salerno parte l’installazione delle Luci d’Artista 2022, uno degli eventi più attesi in Campania che, nel periodo natalizio, continua ad attirare cittadini e turisti. Il sindaco Vincenzo Napoli, attraverso un post diffuso sui social, annunciato che l’inaugurazione è prevista per la prima settimana di dicembre, con installazioni inedite.

Al via l’installazione delle Luci d’Artista a Salerno

“Avranno inizio entro una decina di giorni i lavori per l’installazione delle Luci d’Artista a Salerno. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto operativo dell’IREN con l’intento di inaugurare l’evento entro la prima settimana del mese di Dicembre. Nei prossimi giorni saranno definiti e comunicati con precisione il periodo e le modalità di svolgimento dell’evento sostenuto dalla Regione Campania” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Le tante richieste di imprenditori, tour operator e di semplici visitatori confermano l’attesa per una manifestazione di rilievo nazionale che genera economia e lavoro per tutto il territorio. Gli elementi luminosi saranno, come avviene fin dalla prima edizione, a basso consumo energetico. Saranno proposte anche alcune installazioni inedite che andranno ad arricchire il percorso delle Luci tra fiaba, mito, natura ed animali, stelle ed astri, esotismo” – ha concluso.

Come già annunciato, per evitare dispendio di energia, l’evento dovrebbe durare soltanto un mese (e non più tre). In più le installazioni potrebbero essere spente in anticipo, rimanendo accese fino a mezzanotte.