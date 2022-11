Tornano i Mercatini di Natale del Castello di Limatola che, per l’edizione 2022, apriranno le porte ai visitatori nei weekend dall’11 al 13 e dal 18 al 20 novembre ed ininterrottamente dal 25 novembre all’11 dicembre, immergendo i visitatori in un’atmosfera da fiaba. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo natalizio.

Mercatini di Natale al Castello di Limatola 2022: programma e informazioni

Per la XIII edizione di Cadeaux al Castello, lo splendido sito si vestirà di festa facendo vivere la magia del Natale a grandi e piccini. Due le parole d’ordine di questa edizione: “fancy” e “fantasy” parole anglosassoni che stanno rispettivamente per “qualcosa di fantastico” e “sogno irrealizzabile”.

“Il progetto di questa XII Edizione di Cadeaux al Castello vuole essere, per gli adulti, una spinta verso i sogni e, per i bambini, una full immersion nel mondo immaginario a loro caro: quello delle fiabe, delle favole e dei racconti fantastici. Per tutti, quindi, questi ultimi potrebbero fungere da balsamo e da elisir” – si legge nella nota dell’evento.

Saranno allestite le tradizionali casette in legno dove trovare oggetti natalizi artigianali, addobbi, presepi e tanto altro. Non mancheranno nemmeno stand gastronomici pronti ad offrire ai visitatori il meglio della cucina locale: dalle pizze alla carne fino alle caldarroste e ai dolci.

Babbo Natale sarà pronto ad accogliere i più piccoli nel suo cottage, affiancato da Pinocchio, con tanti regali e bellissimi giochi. Nel Paese dei Balocchi sarà allestita una colorata ruota panoramica che permetterà agli ospiti di godere dall’alto delle suggestive luminarie.

Il Cappellaio Matto allieterà le famiglie presso Il Tunnel del tè pazzo, il Mago di Oz e i suoi amici porteranno la magia nel Bosco Incantato e nella Cappella San Nicola. Altre divertenti soste saranno quelle alla Tana del Grinch e allo Specchio delle Brame.

L’intero percorso sarà allietato da una miriade di artisti: maghi, giullari, zampognari, la banda dei Babbi Natale, Monsieur David e tanti altri. Si susseguiranno, inoltre, tanti spettacoli: dai combattimenti medievali agli interventi con pupazzi e burattini della tradizione campana.

Sarà possibile accedere al Castello nelle seguenti date: 11, 12, 13 e 18, 19, 20 novembre; dal 25 novembre fino al 1 dicembre, senza interruzioni, con accesso dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 22:00 e nei weekend, dal venerdì alla domenica, fino alle 23:30.

I biglietti possono essere acquistati online su i-ticket al link o direttamente alla biglietteria del Castello dal Lunedì al Venerdì sarà inoltre possibile acquistare i ticket presso i rivenditori autorizzati i-ticket. I costi variano a seconda dei giorni e degli orari.

Dal lunedì al giovedì il costo è di 5 euro per gli adulti e 3 per i bambini dai 3 ai 10 anni. Il venerdì 8 euro per gli adulti e 3 per i bambini. Mercoledì 7 dicembre il costo è di 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini. Nei giorni di sabato e domenica, giovedì 8 e venerdì 9 dicembre dalle 9:00 alle 16:00 gli adulti pagano 10 euro e i bambini 5 mentre dalle 16:30 alle 23:30 il prezzo è di 15 euro per gli adulti e 5 per i bambini. Per i bambini al di sotto dei 3 anni e i disabili con tesserino è previsto l’ingresso omaggio.