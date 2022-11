A Napoli la scuola per diventare Elfi di Babbo Natale in un’oasi di 60mila metri quadri

Arriva anche a Napoli la scuola per diventare Elfi di Babbo Natale, le creature dai poteri magici che aiutano Santa Claus a confezionare i regali, a curare le renne, pulire la slitta e stilare la lista dei bimbi buoni e dei cattivi, dopo aver letto le letterine.

A Napoli la scuola degli Elfi di Babbo Natale

Si tratta della Scuola del Natale, un progetto evento di Aurora Manuele e Francesco Chiaiese, che si terrà nei fine settimana del 12/13, il 19/20 e il 26/27 novembre all’Oasi Flegrea in via Terracina 221 a Fuorigrotta. Dopo aver superato diverse prove, i partecipanti saranno decretati elfi a tutti gli effetti con tanto di diploma.

Varcata la soglia dell’Oasi Flegrea, una straordinaria oasi naturale di circa 60mila metri quadri con tanta vegetazione e un’allegra fattoria degli animali, le famiglie saranno catapultate nel mondo di Babbo Natale e dei suoi fidati aiutanti. Ad accoglierle il Capo Elfo Galileo che racconterà a grandi e piccini la storia vera degli elfi, con tanti aneddoti e curiosità. Dopo aver ascoltato la narrazione, tra storia e leggenda, i piccoli delle famiglie saranno dotati del magico cappellino elfico che permetterà all’elfo di Babbo Natale di riconoscere la sua famiglia di appartenenza.

Indossati i cappelli, i piccoli si metteranno all’opera ed entreranno nel vivo del meraviglioso viaggio che li trasformerà in elfi a tutti gli effetti. Si adopereranno per costruire la magica porticina che servirà – una volta posizionata a casa al ritorno – a trasportare, ogni notte, un elfo dal Polo Nord alle case di ogni bimbo. Il kit di benvenuto contiene una porticina che i bimbi potranno personalizzare a loro piacimento con colori e decorazioni. Nel kit di benvenuto, inoltre, ogni bambino troverà anche la polverina magica e la formula per superare le prove. A seguire tutti assieme grandi e piccini potranno lanciarsi in una frenetica danza elfica finale.

RIEPILOGO INFO

Cosa: La scuola del Napoli per diventare Elfi di babbo Natale

Quando: 12/13 novembre 19/20 novembre 26/27 novembre 2022

Dove: Oasi Flegrea, Via Terracina 221, Fuorigrotta (Napoli)

Ingressi: ore 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 (Una volta entrati si può restare nell’Oasi per tutta la giornata, non si può portare cibo dall’esterno)

Maggiori info: Whatsapp 3272540679