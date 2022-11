La magia del Natale al Castello di Lettere: spettacolo di luci e casa di Babbo Natale

Dal 26 novembre 2022, torna Natale al Castello di Lettere, uno degli eventi natalizi più attesi in Campania giunto alla sesta edizione, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione Veritas Onlus. Tra splendide luminarie e mercatini, sarà possibile far visita anche a Babbo Natale, nella sua dimora.

Natale 2022 al Castello di Lettere

Da sabato fino al 26 dicembre la magia prenderà vita all’interno del Castello Medioevale. Tanti artigiani e produttori accoglieranno i visitatori nelle tipiche casette in legno natalizie, dando loro la possibilità di ammirare e acquistare ricami a maglia, palline decorate, intarsi in legno, burattini in latta, gioielli, ceramiche artistiche e tante idee regalo originali.

Durante la visita sarà possibile assaggiare anche i piatti della tradizione gastronomica locale o del periodo natalizio: dai panini ai piatti tipici, dalle castagne arrostite ai taglieri di salumi e formaggi, senza dimenticare il buon vino frizzante di Lettere, cioccolate calde e una vasta scelta di dolci natalizi.

Tappa imperdibile è la Casetta di Babbo Natale dove i più piccoli potranno lasciare la loro letterina e scattare una foto ricordo. Il tutto in un magico percorso guidato dagli elfi. Il costo del biglietto è di 5 euro per ogni visitatore, ridotto a 3,50 euro per i minori di 14 anni e i gruppi con oltre 15 persone.

Il Castello sarà aperto nei seguenti giorni: 26 e 27 novembre; 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18 e 26 dicembre. Nei giorni del 26 novembre e 3, 9, 10, 17 dicembre le visite saranno consentite dalle 17:30 alle 23:30. Nei giorni del 27 novembre e 4, 18, 26 dicembre l’accesso sarà possibile già a partire dalle 16:00. L’8 e l’11 dicembre è prevista l’apertura per tutta la giornata, dalle 11:00 alle 23:30.