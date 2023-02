San Valentino a Sorrento, 8 giorni dedicati agli innamorati: cuori, luci e negozi a tema

Dall’8 al 15 febbraio, Sorrento si colora di rosso per celebrare il giorno di San Valentino con luminarie a tema. La magica atmosfera della festa degli innamorati, che coincide con quella di Sant’Antonino (patrono della città), accoglierà visitatori e curiosi per otto giorni.

Sorrento celebra San Valentino: accese le luminarie

“Sorrento in Love”, questo il nome scelto per l’iniziativa, ha l’obiettivo di invogliare le coppie a trascorrere la settimana dedicata all’amore in una delle perle del Napoletano che per l’occasione si riempie di grandi cuori e splendide luminarie.

Via San Francesco, piazza della Vittoria, piazza San Francesco e via degli Archi, così come la villa comunale Salve D’Esposito, saranno addobbate con installazioni luminose, tra simboli romantici e frasi d’amore. Anche i negozi del centro saranno allestiti a tema mentre il centro storico sarà illuminato con i colori dell’amore.

“Per otto giorni la nostra città si colora di rosso per celebrare la festa degli innamorati. Sorrento in Love ha l’obiettivo di invogliare le coppie a trascorrere qualche giorno tra scenari da favola e panorami mozzafiato. Sorrento è pronta a celebrare l’amore” – scrive sui social il sindaco Massimo Coppola.

Le luminarie dell’amore sono state installate anche a Sant’Antonio Abate, che nella giornata del 14 febbraio ospiterà il concerto gratuito di Andrea Sannino, e a Torre del Greco su iniziativa di alcuni imprenditori dell’area mare.