Carnevale di Palma Campania, tra sfilate e feste in maschera: la madrina viene da Sanremo

Entra nel vivo la grande festa del Carnevale di Palma Campania, in provincia di Napoli, che dal weekend fino al 22 febbraio 2023 regalerà straordinari momenti di intrattenimento e spettacolo con un programma ricco di iniziative. Si tratta di uno degli eventi più attesti dall’intera popolazione che trae le sue origini nel 1700, entrando a far parte dei Carnevali Storici d’Italia.

Carnevale di Palma Campania 2023: il programma

Anche quest’anno al centro della scena ci saranno le Quadriglie con centinaia di figuranti in maschera che tra balli e musiche riusciranno ad incantare e coinvolgere gli spettatori, sfilando tra le strade della città. Si parte domenica 12 febbraio con la prima sfilata delle Quadriglie, con i 9 gruppi mascherati che sfileranno per il centro storico del Paese a partire dalle 16:00. Seguirà la Festa in Maschera con il dj set di Samuel, frontman dei Subsonica.

Nel corso della settimana ampio spazio sarà dato agli studenti, tra esibizioni e cortei mascherati, in attesa del Gran Finale del Villaggio di sabato 18 febbraio presso Il Villaggio delle Quadriglie (Zona Industriale Via Gorga). Il 19 febbraio si terrà La Messinscena: attraversando il percorso storico le Quadriglie arriveranno sul palco centrale.

La madrina dell’evento arriva direttamente dal Festival di Sanremo 2023: si tratta di Chiara Francini, attrice, conduttrice e scrittrice toscana nonché co-conduttrice, al fianco di Amadeus, della serata dei duetti della prestigiosa rassegna canora.

La grande festa palmese proseguirà nelle giornate successive: il 20 febbraio le Quadriglie smascherate suoneranno per le strade durante il tragitto fino al Villaggio mentre il 21 febbraio ci sarà Il Martedì dei Canzonieri con esibizioni in 9 punti del Paese. A chiudere la manifestazione un ospite speciale: Luigi Busà, medaglia d’oro di karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020.