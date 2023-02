Carnevale con carri, circo e street food: pupazzi e zucchero filato gratis per i bimbi

Dal 16 febbraio 2023 parte l’ottava edizione del Carnevale Maddalonese, uno degli eventi più attesi del periodo, organizzato dall’APS Carnevale Maddalonese con il patrocinio del Comune di Maddaloni, della provincia di Caserta e della Regione Campania. Si susseguiranno 4 giorni di festa tra sfilate di carri allegorici, spettacoli e street food.

Carnevale Maddalonese 2023: 4 giorni di festa a Maddaloni

Alla realizzazione della manifestazione, presentata dalla giornalista e conduttrice Lucia Grimaldi, hanno collaborato anche alcune realtà del territorio: la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore d’Angelo”, l’ I.C. “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” , il comitato “Borgo dell’Uliveto”, I Tammorre e San Giuann, l’Accademia dei Talenti di Luana di Lillo, “L’arte del movimento” di Domenico Carfora, la Dance sport Academy.

Si parte nella giornata del giovedì grasso con un matinée dedicato alle scuole e la cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi al Re Carnevale. Sabato, 18 febbraio, dalle ore 15:00 i carri sfileranno per le strade cittadine, partendo da via Napoli e terminando il loro percorso in piazza don Salvatore d’Angelo dove avranno inizio una serie di spettacoli.

Dalle ore 19 la piazza si trasformerà in una vera e propria discoteca all’aperto con l’arrivo degli Apulian Groove, direttamente dai locali del Salento, che faranno ballare tutte le generazioni. Non mancherà l’area street food organizzata da Il chiosco della nonna di Carla Ferraro. Le serate saranno animate da pupazzi e zucchero filato gratis per tutti i bambini.

Domenica, 19 febbraio, i festeggiamenti inizieranno a partire dal mattino con il primo spettacolo destinato ai bambini autistici. Seguirà lo spettacolo circense con gli artisti del circo Orfei. Alle ore 18:00 si terrà il cabaret di Lino Barbieri, poi sarà la volta della musica dell’Orchestra all’italiana di Vito Mariani con i grandi successi della nostra tradizione canora.

La sfilata dei carri riprenderà martedì, 21 febbraio, accompagnata dalle esibizioni delle scuole di ballo. In serata ci sarà l’estrazione dei premi della lotteria e la tradizionale rappresentazione della “Mort e Vicienz” a cura dell’associazione “Borgo dell’Uliveto”. A chiudere la rassegna i BBGASTROCOMIC Band.