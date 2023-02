Festa del Cioccolato, tra specialità e dolci sculture: 3 giorni di stand a ingresso gratis

La Festa del Cioccolato fa tappa ad Angri, nella splendida piazza Doria, da venerdì 24 a domenica 26 febbraio 2023. Organizzato dall’Associazione Nazionale Cioccolatieri Choco Italia e da Arti Mestieri Tradizioni Folclore, con il patrocinio del Comune, il tour per la prima volta approda nella cittadina del salernitano per far assaporare il buon cioccolato, fiore all’occhiello del Made in Italy, senza additivi né conservanti. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più importanti a livello nazionale che tocca le piazze più belle d’Italia. L’ingresso è gratis.

Festa del cioccolato ad Angri

La grande fiera del cioccolato si pone non solo l’obiettivo di offrire indimenticabili momenti di gusto ma anche di promuovere la cultura dei prodotti artigianali di qualità. Ogni prelibatezza, prodotta rigorosamente in maniera artigianale, segue una tradizione tramandata da padre in figlio, in accordo con antichi principi che prediligono, prima di tutto, una scelta accurata delle materie prime.

Gli stand dei maestri cioccolatieri, ricchi di specialità gustose ma soprattutto sane, accoglieranno i visitatori a partire dalle ore 10:00 di venerdì 24 febbraio, offrendo loro la possibilità di degustare e acquistare dell’ottimo cioccolato artigianale.

Saranno presenti i migliori artigiani del cioccolato, provenienti da varie Regioni d’Italia, pronti ad incantare i più golosi con le loro deliziose opere, proposte anche in forme stravaganti: i pezzi di cioccolato assumeranno le sembianze di personaggi dei cartoni animati, borse, scarpe, macchine fotografiche, manette, pistole, antichi attrezzi.

I più piccoli potranno partecipare ai laboratori gratuiti Choco Play e Choco Lab, aperti ai bambini dai 4 ai 10 anni. Per prenotarsi basterà collegarsi al sito ufficiale della manifestazione e confermare la propria adesione attraverso la sezione Prenotazione laboratori – Feste del cioccolato. Gli stand resteranno aperti fino a notte.