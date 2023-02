Carnevale a Pietrarsa, ballo delle favole e incantesimi: 2 giorni tra principesse e maghi

Nel weekend del 18 e 19 febbraio, il Museo di Pietrarsa (Napoli) aprirà le porte ai visitatori dando il via ad una grande festa di Carnevale che, tra maschere e coriandoli, ospiterà principesse, cavalieri e personaggi incantati per il Gran Ballo delle Favole e dei Maghi. Per gruppi e famiglie che prenderanno parte agli eventi sono previsti pacchetti sconto.

Al Museo di Pietrarsa la grande festa di Carnevale con il Ballo delle Favole

La compagnia Ma dove vivono i cartoni? fa tappa al Museo Nazionale Ferroviario con Pietrarsa in Carnival, due giorni dedicati ai bambini e alle famiglie che vivranno un vero e proprio clima di magia tra balli, incantesimi, sfide e sorprese tra i vagoni del prestigioso sito.

Si parte sabato, 18 febbraio, con il Gran Ballo delle Favole che animerà l’ampio padiglione tra littorine, carrozze e locomotori storici. Qui sarà Re Carnevale ad accogliere principi, principesse, cavalieri, dame e personaggi dei cartoni, oltre ai visitatori, grandi e piccini, che parteciperanno in maschera, aiutando i loro eroi a superare le sfide.

Durante il percorso itinerante, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese, i piccoli partecipanti potranno incontrare Cenerentola, Biancaneve, la Fata Smemorina e tanti altri personaggi. Saranno coinvolti anche nell’impresa della principessa Tiana che vuole trasformare il suo ranocchio in principe.

Domenica, 19 febbraio, sarà la volta del Gran Ballo dei Maghi che proietterà i partecipanti in una vera e propria avventura al fianco degli ambitissimi maghi di Hogwarts. Prima delle danze, grandi e piccini dovranno aiutarli a salvare il ministero della magia dai malvagi. Si susseguiranno, così, esilaranti spettacoli di magia, lezioni di bacchette magiche per diventare maghi provetti e tornei di Quiddith.

Un evento reso possibile dalla sinergia tra il Museo di Pietrarsa, diretto dall’avvocato Oreste Orvitti, e la compagnia Ma dove vivono i cartoni? di Aurora Manuele che dal 2016 porta avanti un progetto artistico-creativo in tutta la Campania, portando i più piccoli alla scoperta di luoghi di importanza storica e culturale. L’ultima tappa del Gran Ballo delle Favole si è tenuta la scorsa domenica nella splendida cornice di Villa Campolieto, a Ercolano.