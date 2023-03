Quattro Zampe in Fiera alla Mostra d’Oltremare: il grande evento dedicato a cani e gatti

Il 15 e 16 aprile alla Mostra d’Oltremare di Napoli arriva Quattro Zampe in Fiera, uno dei grandi eventi dedicati al mondo animale, per immergersi con il proprio cane o gatto in un mondo di formazione, sport, bellezza, shopping e divertimento. L’iniziativa coinvolge aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, esperti di igiene, associazioni benefiche, stilisti e influencer.

A Napoli arriva Quattro Zampe in Fiera

Si tratta di una fiera esperienziale che consente ai visitatori e ai loro amici a quattro zampe di vivere esperienze indimenticabili, cimentandosi in diverse attività e passeggiando tra i tantissimi stand che offrono i migliori prodotti per l’alimentazione, la cura e il benessere del proprio animale.

Diverse saranno le attività ludiche e formative per conoscere le patologie più comuni e imparare a curarle, scoprire le leggi in materia pet, tenere il proprio cucciolo sempre pulito, scegliere la dieta giusta, educarlo a vivere correttamente negli spazi pubblici o privati.

Sarà anche un modo, per chi ama gli animali, di conoscere le diverse razze canine e feline oltre ad avvicinare i bambini al mondo animale. Quattro Zampe in Fiera è l’unica manifestazione italiana a cui poter partecipare con il proprio cane o gatto. I padroni con i loro amici a quattro zampe possono prendere parte a svariate attività sportive, gratuitamente: il battesimo dell’acqua nella piscina dedicata, Dog Agility, Ricerca persone, Rally’ O e tanto altro.

Queste le aree tematiche della grande fiera:

– Alimentazione: le aziende più rinomate del settore pet per una scelta più consapevole che meglio soddisfa le esigenze del proprio fido o felix;

– Moda, Fashion e Abbigliamento – bellezza: accessori all’ultima moda, area fashion & luxury destinata alle sfilate, toelettatura;

– Turismo pet: servizi Pet Friendly, per andare in vacanze con i propri animali domestici;

– Protagonista per un giorno: sfilate e shooting fotografici da copertine patinate;

– Sport e Cat-Dog activities: per testare tutte le attività sportive gratuitamente come Cat-Dog Agility, Rally O, Splash Dog, Free Style in acqua, Ginnastica Propriocettiva, Puppy Class etc.

Per i più sportivi c’è, invece, l’area del Trofeo Quattro Zampe in fiera by Trainer. Diverse aree a tema sono dedicate ai bambini mentre una è riservata alle associazioni che concedono a cani e gatti meno fortunati una seconda chance. La fiera, in entrambi i giorni, è aperta dalle ore 10 alle 19. Il costo del biglietto parte da 7 euro ed è acquistabile anche online sulla piattaforma Go2. Per i bambini fino a 10 anni e gli animali l’ingresso è gratis.