Sorrento Roads, gara di auto d’epoca con un panorama mozzafiato

Sorrento Road. La prestigiosa gara automobilistica italiana 1000 Miglia farà tappa dal 30 marzo al 2 aprile nella bellissima città di Sorrento e lungo la Costiera Amalfitana per la seconda edizione di Sorrento Roads by 1000 Miglia.

Sorrento Road dal 30 marzo al 2 aprile

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Sorrento e l’Automobile Club di Napoli, è una grande opportunità per assistere a questo spettacolo unico di auto d’epoca che percorreranno le strade dal panorama ineguagliabile della Costiera Amalfitana. L’esclusivo Hotel Santa Caterina e Le Ville della Marchesa di Amalfi, immersi in un giardino di agrumi a picco sul mare, sono la base ideale per godere appieno dello spettacolo ma soprattutto per godere dell’ospitalità e del comfort di strutture di lusso dall’eleganza senza tempo.

La seconda edizione di Sorrento Roads by 1000 Miglia porterà i concorrenti ad attraversare panorami senza eguali, tra i più belli e visitati al mondo, e godere della squisita ospitalità che contraddistingue il territorio campano. È un evento imperdibile per gli appassionati di automobili d’epoca, ma anche per chi desidera vivere un’esperienza unica e indimenticabile sulla Costiera Amalfitana. L’itinerario prevede tappe presso i borghi più suggestivi della zona, con soste panoramiche e degustazioni di prodotti tipici locali.

Quali auto possono partecipare

Saranno ammesse alla competizione un numero massimo di 40 vetture fra moderne e storiche. Le auto prodotte fino al 1990 godranno di priorità nella selezione. Al vincitore assoluto sarà garantita l’accettazione alla Coppa delle Alpi 2024.

Sorrento, cuore dell’evento e punto di partenza e arrivo nelle giornate di gara, è edificata sulla scogliera che la separa dal caratteristico porticciolo e nel suo centro storico trova spazio un dedalo di stradine animate da locali, negozi e artigiani tipici. Famosa per le sue strette stradine e le case dai colori pastello che si affacciano sul mare, Sorrento è una meta turistica molto popolare grazie alla sua posizione privilegiata sulla costa e alla sua vicinanza a luoghi di grande interesse come la Costiera Amalfitana e l’isola di Capri. La città offre numerose attrazioni, tra cui il centro storico con la Cattedrale di Sorrento, il Museo Correale di Terranova, il Chiostro di San Francesco e la Villa Comunale, da cui si può ammirare un bellissimo panorama sul Golfo di Napoli. Sorrento è anche conosciuta per la gastronomia locale, che offre piatti a base di pesce fresco e prodotti tipici come il formaggio di capra e le olive di Gaeta.

Lo spettacolo unico della Costiera

Forse non tutti sanno che durante la costruzione della famosa strada costiera, che collega le città della Costiera Amalfitana, fu utilizzata la tecnica della “cacciapaglia”, ovvero si scavò la roccia utilizzando solo piccone e martello, senza l’ausilio di macchinari pesanti. La costruzione della strada, iniziata negli anni ’20 e terminata nel 1954, è stata un’impresa straordinaria di ingegneria e un lavoro arduo per gli operai, che hanno dovuto scavare la roccia a mano per creare questa straordinaria strada panoramica lungo la costa. Ancora oggi, la strada costiera è considerata un’opera d’arte in quanto abbraccia la costa in modo armonioso, valorizzando i paesaggi naturali della zona.

La Costiera Amalfitana, caratterizzata da un patrimonio storico di valore inestimabile e da una tradizione gastronomica senza rivali, si estende da Positano a Vietri sul Mare. Presenta paesaggi mozzafiato, con scogliere rocciose a picco sul mare, spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Tra le principali attrazioni ci sono le città di Amalfi, Positano e Ravello, tutte caratterizzate da un’architettura affascinante e da una lunga storia. Amalfi è una città medievale con una splendida cattedrale del X secolo che è uno degli esempi più rappresentativi dell’architettura arabo-normanna della regione mentre Positano è famosa per le sue pittoresche case colorate e i suoi ristoranti di pesce di fama mondiale. Ravello, situata in alto sulle colline della Costiera Amalfitana, è una cittadina caratterizzata da meravigliosi giardini e ville antiche.

Tutti i luoghi da ammirare

Ma non solo le città sono le attrazioni della Costiera Amalfitana: ci sono anche molti luoghi naturali da esplorare, tra cui la Grotta dello Smeraldo, una spettacolare grotta sottomarina illuminata da una luce verde smeraldo; il Sentiero degli Dei, una bellissima passeggiata panoramica che attraversa le colline della costiera; e il Fiordo di Furore, un’insenatura naturale che offre una vista mozzafiato sulla costa. La cucina locale è anche una grande attrazione di questo tratto di costa, con piatti tradizionali come la pasta al limone, il pesce fresco e le verdure coltivate sulle terrazze a strapiombo sul mare.

Grazie alle sue alte scogliere, incantevoli calette e piccole baie, terrazze di agrumi, viti, olivi e botteghe degli artigiani, la Cosstiera Amalfitana è stata dichiarata Patrimonio dell’UNESCO quale perfetto esempio di combinazione unica di paesaggio mediterraneo con uno scenario di grandissimo valore culturale e naturale.