Festa del papà alla Reggia di Carditello: 2 giorni di magia e voli in mongolfiera

Sabato e domenica, 18 e 19 marzo, la Reggia di Carditello celebra la festa del papà con due appuntamenti speciali tra laboratori, pic-nic e voli in mongolfiera. Si tratta di uno degli eventi pensati per omaggiare “l’eroe” dei bambini tra le bellezze della meravigliosa residenza borbonica.

Reggia di Carditello, festa del papà tra pic-nic e mongolfiere

“Festa del papà. Prendi per mano i tuoi bambini e vieni a Carditello per trascorrere una giornata speciale. Ti aspettiamo, sabato 18 e domenica 19 marzo, con letture e laboratori da realizzare insieme, voli in mongolfiera e pic-nic in famiglia” – si legge sui social della Fondazione.

Si parte sabato con le visite guidate tra Galappatoio, Meridiane, Fontane, Scuderie e Cappella Reale. A partire dalle 15:30, salvo condizioni meteo avverse, sarà possibile salire a bordo di una mongolfiera e godere, dall’alto, di un panorama mozzafiato.

Domenica, dalle 9:30, si parte con i voli in mongolfiera, disponibili fino alle 12:30. Alle 11 si terranno letture e laboratori creativi a cura di FDA Event Creator, oltre alle visite guidate presso le varie zone della residenza reale. L’area pic-nic è aperta dalle 11:00 alle 16:00.

Lo storico palazzo reale dei Borbone, distante pochi chilometri dal Comune casertano di San Tammaro, consentirà ai visitatori di perdersi tra le bellezze del complesso, meravigliosa testimonianza di un glorioso passato e sede di straordinari eventi, trascorrendo, allo stesso tempo, una giornata all’insegna del divertimento.

Festa del papà a Carditello: info, costi e prenotazioni

Il costo di ingresso è di 2 euro mentre per le visite guidate il ticket è di 3 euro. Un tavolo di massimo 8 persone nell’area-pic nic, con prenotazione obbligatoria, ha un costo di 20 euro. Per richiedere informazioni o prenotare basta telefonare al numero 3792981223 o inviare una mail a prenotazione@fondazionecarditello.org.

Per quanto riguarda i voli in mongolfiera, a cura di Volare sull’Arte, per conoscere le tariffe o richiedere ulteriori chiarimenti è possibile telefonare al numero 3488036204.