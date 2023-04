Festa della Madonna degli Angeli tra sfilate di carri, luci e street food: il programma

Dal 15 al 23 aprile, torna a Cicciano, nel Napoletano, la Festa dei Carri in onore alla Madonna degli Angeli, uno degli eventi religiosi più attesi dalla cittadinanza, ripresa dopo 3 lunghi anni di stop.

A Cicciano torna la Festa della Madonna degli Angeli

Per tutta la settimana i carri, con i loro comitati, le kermesse, le sculture in cartapesta, potranno finalmente sfilare in giro per le strade cittadine. Il programma di quest’anno prevede l’esposizione dei carri in piazza Mazzini domenica mattina e nel pomeriggio, con una piccola parata fino al Santuario.

Giovedì 20 saranno poi esposti nei pressi del Santuario e, domenica 23 si terrà la tradizionale sfilata di tutti i carri per le strade cittadine dalle ore 9 fino a conclusione della festa. In questa edizione saranno cinque i carri pronti ad attraversare il centro di Cicciano in un’atmosfera di festa, con le strade illuminate dalle apposite installazioni realizzate per l’evento. Lungo il viale, nel corso delle serate, saranno allestiti diversi stand di street food.

La storia della Festa dei Carri della Madonna degli Angeli a Cicciano: come nasce

La festa in onore alla SS Maria degli Angeli è molto sentita dalla popolazione ed ha radici molto antiche. Si racconta, infatti, che nel 1446, mentre un contadino arava i campi, improvvisamente i buoi s’inginocchiarono e venne trovato un quadro raffigurante la Madonna. Si pensa che su quel terreno fu eretto il Santuario.

L’immagine della Madonna con il bambino è da sempre molto amata dai ciccianesi per la protezione ottenuta nel 1600 durante la peste che fu respinta dopo l’invocazione alla Vergine. Il quadro, nel 1915 ottenne l’incoronazione della Vergine miracolosa, con una collana in oro e preziosi e, nel centenario, ossia nel 2015, il Comitato festa Madonna degli Angeli, l’allora sindaco Arvonio, i parroci Arcangelo e don Giovanni insieme a 300 ciccianesi furono ricevuti da Papa Francesco in Vaticano.