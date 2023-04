Meraviglia in Campania, aprono i siti borbonici: le regge e i palazzi da visitare

Sabato e domenica, 22 e 23 aprile, il Touring Club Italiano torna con l’edizione 2023 di Aperti per voi in Campania, l’iniziativa che consente a cittadini e turisti di visitare alcuni dei luoghi più belli del territorio, non sempre aperti al pubblico, e che quest’anno è dedicata ai siti borbonici. Si tratta di uno degli eventi pensati per portare in luce alcuni tesori artistici del territorio regionale.

Aperti per voi in Campania: i siti borbonici da visitare

Tante saranno le meraviglie da poter visitare nelle province campane, da Napoli a Caserta. I visitatori potranno godere delle bellezze dei palazzi, delle regge e altri edifici costruiti o restaurati dai Borbone, come re di Napoli, a testimonianza dell’eccellenza architettonica e artistica del passato.

Un regno che trova la massima espressione nelle opere dell’architetto Luigi Vanvitelli, tra Rococò e Neoclassicismo, protagonista assoluto delle rassegne culturali di quest’anno: è proprio nel 2023, infatti, che si celebra il 250esimo anniversario della morte del grande artista.

L’elenco dei siti borbonici aperti a Napoli, Caserta, Salerno, Benevento e Avellino

NAPOLI:

sabato 22 aprile – Chiesa dei Santi Severino e Sossio dalle 10 alle 17;

dalle 10 alle 17; sabato 22 aprile – Basilica di San Paolo Maggiore dalle 10 alle 13.30;

dalle 10 alle 13.30; domenica 23 aprile – Chiesa dei Santi Severino e Sossio dalle 10 alle 13;

dalle 10 alle 13; domenica 23 aprile – visita guidata alla Reggia di Portici e alla Mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” (prenotarsi a napoli@volontaritouring.it ).

e alla Mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” (prenotarsi a napoli@volontaritouring.it ).

CASERTA:

sabato 22 e domenica 23 – Teatro di Corte della Reggia di Caserta dalle 10 alle 13 (occorre il biglietto d’ingresso per la Reggia di Caserta);

dalle 10 alle 13 (occorre il biglietto d’ingresso per la Reggia di Caserta); sabato 22 aprile – visita guidata all’Istituto, al Liceo Classico e al Convitto Nazionale “Agostino Nifo” – Sessa Aurunca (prenotarsi a terradilavoro@volontaritouring.it);

sabato 22 aprile – visita guidata L’accoglienza dei Frati Alcantarini e la solennità del Duomo, Marcianise – (prenotarsi a rosatos@libero.it);

sabato 22 e domenica 23 aprile – Chiesa di San Salvatore a Corte – Chiesa di San Giovani a Corte – Chiesa di San Michele a Corte, Capua;

sabato 22 aprile – visita guidata a Capua con partenza da San Salvatore a Corte (prenotarsi a amelia.valletta@libero.it) – ore 17.00 personale di pittura e poesie dell’artista Pina Magro in omaggio ai Borbone;

domenica 23 aprile – visita guidata e pranzo Al Real Sito di Carditello da Capua, con sosta lungo il Sentiero dei Gelsi (prenotarsi a annamaria.troili@inwind.it);

da Capua, con sosta lungo il Sentiero dei Gelsi (prenotarsi a annamaria.troili@inwind.it); domenica 23 aprile – visita guidata Riserva Naturale e C.R.A.S.E. Centro per il Recupero di Animali Selvatici ed Esotici, Castel Volturno (prenotarsi a antoniosarracco@gmail.com.

SALERNO:

sabato 22 e domenica 23 aprile – Chiesa di Santa Maria de Lama dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20;

dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20; sabato 22 aprile – visita guidata a Persano (Serre SA): Real Casino di Caccia – (prenotarsi a salerno@volontaritouring.it).

AVELLINO:

sabato 22 aprile – visita guidata al Complesso monumentale Carcere Borbonico – (prenotarsi a filomena­_cataldo@virgilio.it).

Per ulteriori informazioni relative agli orari di ingresso e alle modalità di eventuali prenotazioni è possibile contattare i Club di Territorio del Touring Club Italiano interessati ai seguenti indirizzi: napoli@volontaritouring.it, salerno@volontaritouring.it, benevento@volontaritouring.it, terradilavoro@volontaritouring.it, irpinia@volontaritouring.it.